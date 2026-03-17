أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17-2-2026

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مستويات متفاوتة في أسواق الذهب داخل الإمارات العربية المتحدة.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 606.25 درهم

عيار 22: 561.25 درهم

عيار 21: 538.25 درهم

عيار 18: 461.25 درهم

الجنيه الذهب: 4,306.00 درهم

الأونصة بالدرهم: 18,856.50 درهم

الأونصة بالدولار: 4,993.51 دولار

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 606.25 درهم، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 561.25 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق الإماراتية، فقد سجل نحو 538.25 درهم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 461.25 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 4,306.00 درهم.