قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
عاجل | إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع رنجة وفسخ فاسد في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات “سكن لكل المصريين” وتؤكد تسريع التنفيذ والتسليم

آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي تنفذها مختلف جهات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تسريع معدلات الإنجاز، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين.

 وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وقطاع التشييد والبناء.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تنفذ واحدًا من أضخم برامج الإسكان في تاريخها، يستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، سواء من حيث جودة التنفيذ، أو سرعة التسليم، أو مستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت: "نعمل على ضغط البرامج الزمنية في جميع المشروعات، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة، لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بما يعزز ثقة المواطنين ويلبي تطلعاتهم في الحصول على سكن لائق ومتكامل الخدمات".

واستعرض الاجتماع الموقف العام لمشروعات الإسكان، التي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات "سكن مصر" و"جنة"، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، فضلًا عن مشروعي "ديارنا" و"ظلال" في مختلف المدن الجديدة.

كما تم استعراض حجم التنفيذ بالمشروعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها نحو 960 ألف وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 354 ألفًا و442 وحدة، بما يعكس تسارع وتيرة العمل في مختلف المدن الجديدة.

كذلك تم استعراض الموقف التفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، ومعدلات التنفيذ والتسليم بها، في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين على الحجز ضمن هذه المشروعات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها في التوقيتات المقررة، مكتملة المرافق والخدمات بما يشمل أعمال تنسيق المواقع، والطرق، والإنارة، والمساحات الخضراء.

كما شددت على أهمية المتابعة الدورية الدقيقة لكافة مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، مع توفير جميع الخدمات الأساسية قبل تسليم الوحدات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السكان.

الإسكان المجتمعات العمرانية مشروعات الإسكان الجهاز المركزي للتعمير قطاع التشييد والبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
