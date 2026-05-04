ضبط 3.5 طن سكر تمويني قبل تهريبه للسوق السوداء بأسيوط

ضبطت مديرية التموين بأسيوط كمية كبيرة من السكر التمويني بلغت 3500 كجم داخل أحد مصانع التعبئة بمدينة ديروط، قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية وشركات التعبئة، لمنع التلاعب بالسلع المدعمة.



وأسفرت الحملة عن ضبط الكمية التي تم تجميعها بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير محضر جنح بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط على استمرار حملاتها التموينية لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم، وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها دون تهاون أو تقصير.