الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الصحة» تفعّل خطة الفرق الطبية المتحركة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا بأماكن التجمعات بعيد الفطر

القوافل الطبية
القوافل الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الخطة التشغيلية الشاملة للفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة المركزية لمبادرات الصحة العامة، والتي ستعمل على مدار خمسة أيام متتالية من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس، للوصول إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية.

وآوضحت الوزارة أن الفرق الطبية ستنتشر في المساجد والنوادي الرياضية والميادين العامة والحدائق والساحات الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة وقنا والفيوم ومطروح والإسماعيلية والمنيا وشمال سيناء والقليوبية وسوهاج والوادي الجديد والغربية والمنوفية وأسوان وبورسعيد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط ودمياط والبحيرة والبحر الأحمر وبني سويف والأقصر والإسكندرية، لتيسير حصول المواطنين على خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى زيارة المنشآت الصحية.

ونوهت الوزارة إلى أن الفرق المتحركة تقدم حزمة متكاملة من خدمات 3 مبادرات رئاسية، تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، من خلال تقييم عوامل الخطورة وفحوصات البراز المخفي والمستضد البروستاتي، وفحص وعالج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي عبر قياس الضغط والسكر والدهون ووظائف الكلى والكرياتينين والهيموجلوبين السكري، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة المصرية التي تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحوصات النسائية المتخصصة.

خطة عمل الفرق

وأشارت الوزارة إلى أن خطة عمل الفرق تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، حيث يتم تسجيل البيانات وإجراء الفحوصات الأولية ثم توجيه الحالات المكتشفة مباشرة إلى المتابعة والعلاج المجاني في أقرب منشأة صحية، مما يساهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفاتها وتعزيز ثقافة الوقاية والوعي الصحي داخل المجتمع.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، العمل على تحقيق تغطية أوسع طوال أيام العيد، لضمان العدالة الصحية، داعية جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية المتاحة في أماكن تواجد الفرق، والتي تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي وقائي متكامل يصل إلى كل مواطن في مكان تجمعه.

الصحة المبادرات الرئاسية عيد الفطر المبارك أماكن التجمعات وزارة الصحة والسكان النوادي الرياضية القاهرة مطروح القليوبية سرطان الثدي

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
