قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد

بدأ الجميع استعدادات عيد الفطر ، حيث اعتاد المصريين على تناول الرنجة والفسيخ في العيد ، ويحذر الأطباء في هذه المناسبة كل عام من أضرار الفسيخ وما يفعله بالجسم، خاص وانه قد يكون الفسيخ فاسداً ويتم تناوله دون علم، فما هي علامات الفسيخ الفاسد ؟ وكيف تعرف ان الفسيخ فاسد ؟ .

الفسيخ الفاسد يتميز برائحة نتنة (غير رائحة التمليح المعتادة)، وقوام طري جداً ومهترئ يتفتت، مع لون خياشيم بني أو أسود، وبقع سوداء أو طبقة مخاطية على الجلد.

كما يسهل انفصال اللحم عن الشوك، وتكون السمكة منتفخة، وقد تظهر بقع خضراء أو تشققات في الجلد، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً للتسمم.

علامات الفسيخ الفاسد

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا ومشدودا، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

5- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم يميل لونها للبني أو الأسود .

6- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

7- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، وفى الفاسد سهلة النزع.

8- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، وفى الفاسد تكون منتفخة.

أعراض تسمم الفسيخ

تبدأ أعراض تسمم الفسيخ عادةً بعد 4 إلى 48 ساعة من تناولها، وتشمل:

• الغثيان

• القيء

• الإسهال

• آلام البطن

• التقلصات

وإذا كان هناك دم في البراز وارتفاع في درجة الحرارة، فقد تكون العدوى بكتيرية.

تسمم الفسيخ

بشكل أساسي تكمن أضرار الأسماك المالحة كالرنجة والفسيخ في طريقة تحضيره وإمكانية نمو البكتيريا اللاهوائية فيه خلال فترة التخليل والتمليح، إذ إن هذه الأسماك لا يتم تفريغها قبل عملية النضج والتمليح، مما يوفر فرصة لبكتيرياClostridium botulinum التي قد تكون موجودة في أمعاء الأسماك لتنمو وتنتِج السموم التي تسبب التسمم الغذائي.

أضرار الفسيخ