قبل تناولها في عيد الفطر.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة فهي من الأكلات الرئيسية على مائدة أول أيام العيد.

قالت الدكتورة أميرة النحاس، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن الفسيخ والرنجه من أكثر الأكلات خطورة طوال فترة الحمل لان لها أضرار على صحه الأم والجنين تمنعها من تناولهما.

أضرار الفسيخ و الرنجة على الحامل

كشفت دكتورة أميرة النحاس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز أضرار الفسيخ على صحة الأم الحامل وجنينها.



- يحتوي الفسيخ على كمية كبيرة من الملح التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

- يحتوي الفسيخ على بكتيريا لاهوائية تؤدي إلى حدوث مشاكل خطيرة في الجهاز العصبي والتنفسي والعضلات.

- الرنجة تكون عرضة للتلوث بالبكتيريا والطفيليات وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي الذي يهدد صحتك وصحة جنينك ومن علاماته القئ والزغللة وصعوبة التنفس..

- تناول الأسماك المملحة يؤدي إلى تورم القدمين نتيجة احتباس السوائل في الجسم.

- يسبب أحيانا نزلات معوية و تسمم للحامل و هذا يؤدي لولاده مبكرة، وإذا كان فى أول شهور الحمل يسبب أضرار للجنين .

