أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك قريبا ومن عادتهم تناول الرنجة و الفسيخ فى اول أيام العيد، ولكن هناك بعض الاعراض التى تكشف ان تناولت الفسيخ الفاسد والعلامات و طرق الوقاية .

ولذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض العلامات التى تكشف ان تناولت فسيخ فاسد على الجسم..



أعراض التسمم من الفسيخ:

1- جفاف بالفم والحلق

2- صعوبة في البلع والكلام

3- زغللة في العين أو ازدواجية الرؤية

4- ارتخاء الجفون وضعف في العضلات

5- إمساك وانتفاخ بالبطن

6- شلل قد يمتد إلى عضلات التنفس

7- بدون ارتفاع في درجة الحرارة

8- قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج سريعًا

طرق الوقاية من تسمم الفسيخ:

1- لا تشترِ الفسيخ أو الرنجة إلا من مصادر موثوقة ومرخصة

2- يُمنع تقديم الأسماك المملحة للأطفال، الحوامل، وكبار السن

3-راجع مركز السموم فور ظهور أي أعراض

4- توجّه فورًا لأقرب مركز سموم

5- يُعطى مصل مضاد للسم (Botulinum Antitoxin) بسرعة

6- قد يحتاج المريض لدخول العناية المركزة والتنفس الصناعي