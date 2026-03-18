أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك قريبا ومن عادتهم تناول الرنجة و الفسيخ فى اول أيام العيد، ولكن هناك بعض الاعراض التى تكشف ان تناولت الفسيخ الفاسد والعلامات و طرق الوقاية .
ولذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض العلامات التى تكشف ان تناولت فسيخ فاسد على الجسم..
أعراض التسمم من الفسيخ:
1- جفاف بالفم والحلق
2- صعوبة في البلع والكلام
3- زغللة في العين أو ازدواجية الرؤية
4- ارتخاء الجفون وضعف في العضلات
5- إمساك وانتفاخ بالبطن
6- شلل قد يمتد إلى عضلات التنفس
7- بدون ارتفاع في درجة الحرارة
8- قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج سريعًا
طرق الوقاية من تسمم الفسيخ:
1- لا تشترِ الفسيخ أو الرنجة إلا من مصادر موثوقة ومرخصة
2- يُمنع تقديم الأسماك المملحة للأطفال، الحوامل، وكبار السن
3-راجع مركز السموم فور ظهور أي أعراض
4- توجّه فورًا لأقرب مركز سموم
5- يُعطى مصل مضاد للسم (Botulinum Antitoxin) بسرعة
6- قد يحتاج المريض لدخول العناية المركزة والتنفس الصناعي