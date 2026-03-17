ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

يحتفل المصريين بعيد الفطر المبارك قريبا ومن عادتهم تناول الرنجة و الفسيخ فى اول أيام العيد، ولكن هناك بعض العلامات التى تكشف ان الفسيخ الفاسد و

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم..





وأعراض تسمم الفسيخ ..





القيء





الإسهال





الغثيان





ارتفاع درجة الحرارة





آلام البطن





ضيق في التنفس





جفاف الحلق





صعوبة البلع





زغللة في العين.





ويحدث التسمم فى حالة عدم تخزين وتمليح الفسيخ بطريقة سليمة مما يسبب نمو بكتريا لا هوائية بالفسيخ.

ويحذر ك مرضى القلب والكلى والضغط من تناول الأسماك المملحة .