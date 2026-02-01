قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري

عدي الدباغ
عدي الدباغ
حسام الحارتي

سجل عدي الدباغ لاعب الزمالك الهدف الثانى  لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى بعد كرة من ضربة ركنية نفذها أدم كايد، بالدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السويس، بالجولة الرابعة من الكونفدرالية الأفريقية، 

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  ٧٥ بعد  ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة 

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء. 

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا. 

وحصل “آدم كايد” لاعب الزمالك على  بطاقة صفراء في الدقيقة 43؛ لعرقلة لاعب المصري 

ويخوض الزمالك، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.ك نتيجة عرقلة متعمدة للاعب المصري.

الكونفدرالية الأفريقية عدي الدباغ الزمالك المصرى البورسعيدى

