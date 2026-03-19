سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

أشاد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بالأداء المميز الذي قدمه محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحسم التأهل برباعية نظيفة

وفاز ليفربول على جالطة سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة، ليؤكد ليفربول تفوقه ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

مساهمة حاسمة لصلاح في الأهداف

وقدم محمد صلاح أداءً لافتًا، حيث ساهم في 3 أهداف من أصل 4؛ بعدما صنع الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم الرباعية بهدف رائع.

إشادة خاصة بالقوة الذهنية

وتحدث سلوت عقب المباراة عن تأثير صلاح، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله؛ يعكس شخصيته القوية، خاصة بعدما أهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وأوضح أن رد فعل اللاعب كان مثاليًا، حيث عاد سريعًا وقدم تمريرة حاسمة، ثم سجل هدفًا مميزًا، في دليل واضح على قوته الذهنية وتركيزه العالي.

وأضاف مدرب ليفربول أن ابتسامة صلاح عقب التسجيل؛ تعكس ثقته بنفسه، وقدرته على تجاوز الضغوط، وهو ما يميزه كأحد أبرز نجوم الفريق.

قلق بشأن إصابة محتملة

وفي ختام تصريحاته، أشار سلوت إلى أن صلاح اشتكى من شعوره ببعض الآلام خلال المباراة؛ ما استدعى خروجه، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيجري تقييما لحالته الطبية خلال الفترة المقبلة؛ لتحديد مدى جاهزيته للمباريات القادمة.