الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية اليوم مع 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها : تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1714 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران.

وفي سياق متصل ؛ أكدت دولة الإمارات أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُعد امتدادًا لحقل الشمال في دولة قطر، يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة.

وأوضحت الإمارات – وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" – أن استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، وينعكس سلبًا على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، فضلًا عن تداعياته البيئية الجسيمة.

كما حذرت من أن مثل هذه الهجمات تُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة.

وشددت الإمارات على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون الدولي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.