أحمد موسى يحذر: استمرار العدوان الإيراني يهدد استقرار المنطقة.. ومصر تدعم الإمارات بشكل كامل

حذر الإعلامي أحمد موسى من استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن العدوان الإيراني والهجمات المتكررة ما زالت تستهدف عددًا من الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

حالة من التوتر المتزايد

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتزايد نتيجة هذه الهجمات العدوانية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات لم تتوقف، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الدول العربية.

وأضاف أن مصر تتابع هذه التطورات عن كثب، وقد أعربت عن إدانتها الشديدة للاستهداف المتواصل الذي تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن القاهرة تقف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي تهديدات.

موقف مصر الثابت

وشدد موسى على أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي، مشيرًا إلى أهمية التكاتف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.