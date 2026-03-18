الإمارات تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. الجمعة أول أيام العيد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1447 هجريًا، بعد تحري هلال شهر شوال مساء الأربعاء، في خطوة تترقبها الشعوب الإسلامية كل عام لتحديد نهاية شهر رمضان وبداية الاحتفالات بالعيد.





وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الجهات المختصة أكدت عدم ثبوت رؤية الهلال في مساء يوم الأربعاء 18 مارس 2026، ما يعني استكمال شهر رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 مارس هو المتمم لشهر الصيام.





وعليه، تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات، وفق الإعلان الرسمي الذي صدر عقب عمليات التحري الشرعية والفلكية.





ويُعد إعلان موعد العيد من المناسبات المهمة التي تحظى باهتمام واسع في العالم الإسلامي، حيث تعتمد العديد من الدول على الرؤية الشرعية للهلال، بينما تستأنس بالحسابات الفلكية لتحديد إمكانية ظهوره. وفي هذا السياق، تتبع الإمارات نهجًا يجمع بين الرؤية البصرية والمعايير العلمية لضمان دقة الإعلان.





ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الدولة لاستقبال عيد الفطر بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، حيث تشهد المدن الإماراتية حالة من الاستعداد المكثف، سواء من خلال تزيين الشوارع والمراكز التجارية أو تنظيم الفعاليات العائلية التي تعكس أجواء البهجة والاحتفال.





كما يترتب على تحديد موعد العيد عدد من الإجراءات الرسمية، أبرزها إعلان إجازة عيد الفطر في القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم حركة السفر والنقل، خاصة مع زيادة الإقبال على الرحلات الداخلية والخارجية خلال هذه الفترة.





ويُتوقع أن تتزامن احتفالات العيد في الإمارات مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد نفس منهج الرؤية، بينما قد تختلف بعض الدول الأخرى في تحديد موعد العيد وفقًا لاختلاف توقيت تحري الهلال أو المعايير المعتمدة لديها.





ويظل عيد الفطر مناسبة دينية واجتماعية بارزة، يجتمع خلالها المسلمون للاحتفال بانتهاء شهر الصيام، وتبادل التهاني، وصلة الأرحام، وسط أجواء من الفرح والتكافل، وهو ما يعكس القيم الروحية والإنسانية التي يحملها هذا العيد المبارك



