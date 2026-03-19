الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداء الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، والذي أسفر عن أضرار كبيرة في المنشآت.



وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أن هذا الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، مشددًا على تضامن الإمارات الكامل مع قطر.



وأشار إلى دعم بلاده لكافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والحفاظ على استقرارها.



ولفت إلى أن استهداف البنية التحتية الصناعية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، ويحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن آثاره البيئية والإنسانية.