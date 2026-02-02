قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026

اسعار السجائر اليوم
اسعار السجائر اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار السجائر اليوم زيادة جديدة اعتباراً من 2 فبراير2026، وذلك عقب إعلان رسمي من شركة فيليب موريس عن أسعار سجائرها الجديدة متضمنة زيادة لبعض العلامات التجارية الأكثر استهلاكاً في مصر.

زيادة أسعار السجائر 2026

وأعلنت شركة شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

السعر على العبوة

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022 بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.

بعد

أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة 

* سجلت سجائر ميريت سعر 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

* سجلت سجائر مارلبورو سعر 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة بلغت 5 جنيهات.

* فيما استقرت أسعار مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير مقارنة بأسعار يوليو 2025.

* ارتفعت أسعار سجائر L&M إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات.

* كما ارتفع سعر التبغ المُسخن TEREA إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة 6 جنيهات.

* وسجلت TEREA Capsules سعر 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بارتفاع قدره 7 جنيهات.

* بينما استقر سعر التبغ المُسخن HEETS عند 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير عن السعر السابق.

ثالث زيادة في 20 يوم.. ننشر أسعار السجائر الجديدة للشرقية للدخان وموريس


 

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان

وجاءت أسعار السجائر المحلية مستقرة كما يلي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر أصفر سيلفر 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا
- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا

زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر الجديدة زيادة اسعار السجائر2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله

السعودية تستقبل 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025

السعودية استقبلت 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025

أرشيفية

تركيا تعتقل امرأة إسرائيلية بتهم إهانة أردوغان و فلسطين

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد