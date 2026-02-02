6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026

تشهد أسعار السجائر اليوم زيادة جديدة اعتباراً من 2 فبراير2026، وذلك عقب إعلان رسمي من شركة فيليب موريس عن أسعار سجائرها الجديدة متضمنة زيادة لبعض العلامات التجارية الأكثر استهلاكاً في مصر.

زيادة أسعار السجائر 2026

وأعلنت شركة شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

السعر على العبوة

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022 بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.

أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

* سجلت سجائر ميريت سعر 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

* سجلت سجائر مارلبورو سعر 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة بلغت 5 جنيهات.

* فيما استقرت أسعار مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير مقارنة بأسعار يوليو 2025.

* ارتفعت أسعار سجائر L&M إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات.

* كما ارتفع سعر التبغ المُسخن TEREA إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة 6 جنيهات.

* وسجلت TEREA Capsules سعر 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بارتفاع قدره 7 جنيهات.

* بينما استقر سعر التبغ المُسخن HEETS عند 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير عن السعر السابق.





أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان

وجاءت أسعار السجائر المحلية مستقرة كما يلي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر أصفر سيلفر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا