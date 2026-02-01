قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة “قلبي اللي مابيهداش”، كلمات Video Lyrics، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام شوقي، وهي الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد.

ويقدم مسلم في أغنية "قلبي اللي مابيهداش" سلسلة أعماله ذات الطابع الدرامي، ويتناول فيها فكرة “الحوار بينه وبين قلبه”؛ بعد انفصاله عن حبيبه، وعذابه وندمه بسبب هذا الانفصال.

وتأتى هذه الأغنية؛ استكمالا لقصص الأغانى السابقة التي قدمها مسلم، وهي:

غمة

طرحها في فبراير الماضي، وجاءت كأغنية دعائية وترويجية للفيلم السينمائي «درويلة».

واحد زيك

قدم من خلالها قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع إليه مرة ثانية.

اتقابلنا

تناولت فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عابرة عن طريق الصدفة.

كفاية فراق

عبر فيها عن حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره.

واحشاك

قدم صورة لحوار افتراضي بين قلبه وعقله، وصراع داخلي نابع من الحزن بسبب فراق الحبيب.

مش قادر أنسى

عبر فيها عن حزنه على فراق حبيبه، وشوقه الدائم إليه.

سوء اختيار

جسد معاناته في الحب، بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر.

لقيتك شر

عبر فيها عن فراقه لحبيبه، بعد أن أفاق من وهم الحب واكتشف الخداع.

مش صافيلك

عبر فيها عن قسوة حبيبه عليه، وقراره النهائي بالانفصال عنه.

كلمات أغنية قلبي اللي مابيهداش

تقول كلمات أغنية “قلبي اللي مابيهداش”:

أنا قولت هقدر ع الغياب

لو فات يومين هنسى

عرفني لو قادر تعيش

من غيري أنا لسا

مش كنا واحد وقتها؟

دلوقتي أنا وأنت

حبيت وأنا حلفت قلبي

لا يحب ولا يهوى

ومن قلبي اللي مابيهداش

لقيت عيني اللي خايفه تنام

تروح أيام .. تجيب أيام

وتسأل لسا فاضل كام

وليه بعدك مفيش بكرا

وليه ماشي وسايب ذكرى

وقولي ازاي أعيش الجاي

وأكون متقبل الفكرة

أنا قولت لما يروح

هيهدى شوية ويرجعلي

وأتاري كان بيشوف

إيه أصعب حل يوجعني

أمانة لو شوفتوه في مكان

ما تسألوه عني

وأمانة لو شوفتوني ببكي

خلوني أكون وحدي

وبدعيله يكون مرتاح

يا ريت ما يشوفش قلبه جراح

ولو جت سيرتي أو شاف صورتي

خلوه يقول ده شر وراح

من قلبي اللي ما بيهدّاش

ما بيهدّاش