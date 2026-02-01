دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين الذي يُسمى أيضًا الجنجل أو الجدجد يختلف عن الكيس الدهنى في العين.

وهو عبارة عن تورم أحمر مؤلم يظهر بالقرب من جفن العين، وقد يبدو مثل دمل أو حبة صغيرة.

وغالبًا ما يمتلئ الدمل بالقيح، ويتكوّن عادةً على الجزء الخارجي من الجفن، لكن في بعض الحالات قد يظهر في الجزء الداخلي من جفن العين.

الأعراض المحتملة لدمل العين:

-تورم أحمر على جفن العين يشبه الدمل أو الحبة.

-ألم وتورم في جفن العين.

-زيادة إفراز الدموع.

تكون أكثر عرضة للإصابة بدمل العين في الحالات التالية:

-لمس العينين بيدين غير مغسولتين.

-استخدامالعدسات اللاصقة دون تطهيرها أو دون غسل اليدين قبل ارتدائها.

-ترك مستحضرات التجميل على العين طوال الليل.

-استخدام مستحضرات تجميل قديمة أو منتهية الصلاحية.

-الإصابة بـ التهاب جفن العين (التهاب مزمن على حافة الجفن).

-المعاناة من مرض الوردية، وهي حالة تسبب احمرار الوجه.

هل دمل العين خطير؟

في معظم الحالات، يختفي دمل العين تلقائيًا خلال عدة أيام دون تدخل طبي، ويمكن المساعدة في تخفيف الألم وعدم الشعور بالراحة من خلال وضع كمادات دافئة على جفن العين عدة مرات يوميًا.

