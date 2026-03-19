نتنياهو يفاجئ العالم : إيران عاجزة عن تخصيب اليورانيوم وتصنيع الصواريخ الباليستية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن إيران لم تعد إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم" ولا على تصنيع الصواريخ الباليستية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي أن إيران "أضعف من أي وقت مضى"، بينما إسرائيل قوة إقليمية، "بل قد يقول البعض إنها قوة عالمية".

وأكد أن الحملة ضد إيران ستستمر "طالما دعت الحاجة"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف حيفا، تسبب في إصابة مصافي النفط بالإضافة إلى تدمير محطة الكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار.

وأفاد التلفزيون الإيراني، يوم الخميس بأن طهران أطلقت موجة من الصواريخ استهدفت الكيان المحتل وتل أبيب والقدس وحيفا والجولان المحتل.

وأضاف التلفزيون الإيراني، أن محطة كهرباء حيفا انفجرت انتقاما لحقل بارس الجنوبي.

وفي نفس السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس بأن الهجوم الإيراني على حيفا أسفر عن وقوع إصابات إلى جانب انقطاع للتيار الكهربائي.

وقالت هيئة البث العبرية "كان"، إن صفارات الإنذار أطلقت في شمال ووسط دولة الاحتلال عقب إطلاق هجوم صاروخي إيراني.