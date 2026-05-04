الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح تحت إشراف اتحاد الكرة

أجرى الحكم مصطفى الشهدي، جراحة دقيقة بأحد المستشفيات المتخصصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي.

جاء التدخل الجراحي بعد الفحوص الطبية والأشعة، التي خضع لها تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، إثر الإصابة، التي تعرض لها خلال إدارته لمواجهة مودرن سبورت والجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز.

وفي أول تصريح له عقب خروجه من غرفة العمليات، أعرب مصطفى الشهدي عن إيمانه العميق، قائلاً إنه راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره فيما أصابه، مؤكداً أنه يمتلك عزيمة كبيرة ومتحفز للغاية لبدء البرنامج التأهيلي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا إصراره على العودة إلى الملاعب وممارسة مهام عمله التحكيمي في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة.