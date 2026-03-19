ترامب يصدم الجميع: 200 مليار دولار مبلغ زهيد لتمويل الحرب ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه قد يسعى للحصول على تمويل جديد للبنتاجون بقيمة 200 مليار دولار، واصفًا إياه بأنه "ثمن زهيد" لضمان حصول الجيش على كل ما يحتاجه لخوض الحرب مع إيران، لكنه أشار إلى أن هذا الطلب سيشمل أكثر من مجرد ما هو مطلوب للحرب مع إيران.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "نريد أن نكون في أفضل حالاتنا، أفضل حالاتنا على الإطلاق. إنه ثمن زهيد لضمان بقائنا في قمة جاهزيتنا".

ولم يُفصح ترامب عن تفاصيل محددة حول الغرض من هذا التمويل، مكتفيًا بالقول إنه يريد ضمان امتلاك الجيش الأمريكي "كميات هائلة من الذخيرة". ومع ذلك، نفى أن تعاني الولايات المتحدة من نقص في أي نوع من الأسلحة، مؤكدًا أن الإدارة "تتوخى الحذر" في إنفاقها.

وأضاف ترامب: "نطلب هذا التمويل لأسباب عديدة، تتجاوز حتى ما نتحدث عنه بشأن إيران". "لدينا الكثير من الذخائر، وخاصة الذخائر عالية الجودة، لكننا نحافظ عليها."