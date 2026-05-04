نجوى فؤاد باكية: سهير زكي كانت عشرة العمر.. ورحيل هاني شاكر خسارة كبيرة

عبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن بالغ أسفها وتأثرها خلال مداخلة هاتفية مع موقع “صدى البلد”، حيث تحدثت بكلمات مؤلمة عن ذكرياتها مع الفنان الراحل هاني شاكر، وكذلك عن علاقتها القوية بالفنانة سهير زكي.

وقالت نجوى فؤاد بصوت يغلب عليه الحزن: "أنا حزينة جدًا جدًا ومش عارفة أقول إيه… ربنا يرحم هاني شاكر"، مؤكدة أنها جمعتها به ذكريات فنية وإنسانية لا تُنسى.

وأوضحت أنها كانت تحيي حفلات في أحد الفنادق، في الوقت الذي كان يقدّم فيه هاني شاكر فقرات غنائية مميزة في نفس المكان قبل فترة طويلة من اعتزالها الرقص، مشيرة إلى أخلاقه الرفيعة وشخصيته المحترمة التي تركت أثرًا كبيرًا في كل من تعامل معه.

وأضافت: "كان إنسان خلوق جدًا، وفنان عظيم، والتعازي لكل أسرته ومحبيه"، في تعبير صادق عن حجم الخسارة التي شعرت بها.

وعلى جانب آخر، استرجعت نجوى فؤاد ذكرياتها مع الفنانة الرحلة سهير زكي، مؤكدة أن علاقتهما كانت تتجاوز حدود الزمالة الفنية لتصل إلى صداقة عميقة وأخوة حقيقية، حيث قالت: "سهير زكي كانت أختي وصاحبتي وعشرة العمر".

وأشارت إلى أنها حاولت مرارًا التواصل معها في الفترات الأخيرة، لكنها لم تتمكن من الوصول إليها، موضحة: "كل ما أسأل على رقمها يقولوا الرقم سري"، ما زاد من شعورها بالحزن لفقدان التواصل مع صديقة عمرها، خاصة بعد وفاة زوج سهير زكي.

كما نفت نجوى فؤاد ما تردد في فترات سابقة حول وجود منافسة أو غيرة بينها وبين سهير زكي، مؤكدة أن تلك الشائعات لم تكن صحيحة على الإطلاق، وقالت: "مفيش أي منافسة بينا… كنا بنضحك على الكلام ده"، في إشارة إلى قوة العلاقة التي جمعتهما.