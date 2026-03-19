تصعيد مرتقب في المنطقة.. إسرائيل تستعد للرد على هجوم حيفا وحملة عسكرية قد تمتد لأسابيع

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، توقعات بتصعيد عسكري جديد في المنطقة، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف مصافي النفط في مدينة حيفا.

مواجهة التهديدات المتصاعدة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أفادت المصادر أن إسرائيل تدرس الرد على هذا الهجوم خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى مواجهة التهديدات المتصاعدة، وسط حالة من التوتر الشديد التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل، أشارت التقديرات إلى أن الحملة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تستمر لعدة أسابيع إضافية، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية واحتمالات استمرار التصعيد خلال الفترة القادمة.

تصاعد المواجهات بين الجانبين

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين، الأمر الذي يثير مخاوف دولية من تداعيات أوسع على الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.