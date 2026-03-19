رئيس التحرير
طه جبريل
آخر موعد 18 أبريل .. السعودية تُمهل المعتمرين للمغادرة وتتوعد المخالفين بهذه العقوبة

أعلنت المملكة العربية السعودية تحديد يوم 18 أبريل موعدًا نهائيًا لمغادرة المعتمرين أراضيها، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وضمان انسيابية الحركة والتنظيم داخل المشاعر المقدسة. وأكدت الجهات المختصة أن الالتزام بالمواعيد المحددة لمغادرة المعتمرين يُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على سلامة الإجراءات التنظيمية، مشددة على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ”، فإن السلطات السعودية أوضحت أن بقاء المعتمر بعد انتهاء المدة المحددة يُعد مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة، ويُعرض مرتكبها لعقوبات تشمل الغرامة المالية والسجن، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات محددة.

 وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على التزام الزوار بأنظمة التأشيرات، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج الذي يتطلب ترتيبات دقيقة واستعدادات لوجستية مكثفة.


وتسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى تحقيق أعلى درجات التنظيم، في ظل الأعداد الكبيرة التي تستقبلها سنويًا من المعتمرين والحجاج من مختلف أنحاء العالم. ويُعد تحديد مواعيد دقيقة للمغادرة جزءًا من خطة متكاملة لإدارة الحشود، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسلسة لأداء المناسك دون معوقات.
من جانبها، دعت الجهات المعنية جميع المعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتأكد من مغادرة المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، تفاديًا لأي تبعات قانونية. كما شددت على أهمية التنسيق مع شركات السياحة والجهات المنظمة للرحلات، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وعدم الوقوع في مخالفات.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه منظومة العمرة والحج تطورًا ملحوظًا، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار التأشيرات وتنظيم الرحلات، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار. كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط وتطبيق القوانين بشكل صارم، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة في إدارة مواسم الحج والعمرة بأعلى معايير الجودة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الجهات التنظيمية على التحكم في تدفق الأعداد، وتمنع حدوث تكدسات قد تؤثر على سير المناسك خلال موسم الحج. كما تسهم في توعية المعتمرين بأهمية الالتزام بالقوانين، باعتبارها جزءًا من المسؤولية المشتركة لضمان نجاح المواسم الدينية.

و تؤكد السعودية من خلال هذا القرار التزامها المستمر بتطوير منظومة الحج والعمرة، وحرصها على تحقيق التوازن بين استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، عبر إجراءات تنظيمية واضحة وحازمة.

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

صورة أرشيفية

"كل يوم سؤال" من القاهرة للأقصر وجنوب سيناء

صورة موضوعية

من الألم إلى الأمل.. قصة كفاح أم مثالية بالبحر الأحمر تهزم قسوة الظروف

رجاء شوقي

“ربنا عوضني”.. أم مثالية بالأقصر تروي لحظة التكريم المؤثرة

بالصور

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد