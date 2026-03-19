آخر موعد 18 أبريل .. السعودية تُمهل المعتمرين للمغادرة وتتوعد المخالفين بهذه العقوبة

أعلنت المملكة العربية السعودية تحديد يوم 18 أبريل موعدًا نهائيًا لمغادرة المعتمرين أراضيها، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وضمان انسيابية الحركة والتنظيم داخل المشاعر المقدسة. وأكدت الجهات المختصة أن الالتزام بالمواعيد المحددة لمغادرة المعتمرين يُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على سلامة الإجراءات التنظيمية، مشددة على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين.

وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ”، فإن السلطات السعودية أوضحت أن بقاء المعتمر بعد انتهاء المدة المحددة يُعد مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة، ويُعرض مرتكبها لعقوبات تشمل الغرامة المالية والسجن، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات محددة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على التزام الزوار بأنظمة التأشيرات، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج الذي يتطلب ترتيبات دقيقة واستعدادات لوجستية مكثفة.



وتسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى تحقيق أعلى درجات التنظيم، في ظل الأعداد الكبيرة التي تستقبلها سنويًا من المعتمرين والحجاج من مختلف أنحاء العالم. ويُعد تحديد مواعيد دقيقة للمغادرة جزءًا من خطة متكاملة لإدارة الحشود، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسلسة لأداء المناسك دون معوقات.

من جانبها، دعت الجهات المعنية جميع المعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتأكد من مغادرة المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، تفاديًا لأي تبعات قانونية. كما شددت على أهمية التنسيق مع شركات السياحة والجهات المنظمة للرحلات، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وعدم الوقوع في مخالفات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه منظومة العمرة والحج تطورًا ملحوظًا، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار التأشيرات وتنظيم الرحلات، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار. كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط وتطبيق القوانين بشكل صارم، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة في إدارة مواسم الحج والعمرة بأعلى معايير الجودة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الجهات التنظيمية على التحكم في تدفق الأعداد، وتمنع حدوث تكدسات قد تؤثر على سير المناسك خلال موسم الحج. كما تسهم في توعية المعتمرين بأهمية الالتزام بالقوانين، باعتبارها جزءًا من المسؤولية المشتركة لضمان نجاح المواسم الدينية.

و تؤكد السعودية من خلال هذا القرار التزامها المستمر بتطوير منظومة الحج والعمرة، وحرصها على تحقيق التوازن بين استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، عبر إجراءات تنظيمية واضحة وحازمة.