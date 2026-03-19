قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال.. شاهد

قسم الخارجي

كشف مركز الفلك الدولي، يوم الخميس عن أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال بعد غروب الشمس، اليوم الخميس 19 مارس 2026.

ونشر الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" صورة هلال شهر شوال (عيد الفطر) 1447هـ كما تم تصويره بعد غروب الشمس من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الخميس 19 مارس 2026م الساعة 18:35 بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 6.6 درجات. عمر القمر 14.2 ساعة.

يذكر أن أكثر من 20 دولة إسلامية الاحتفال غدا الجمعة بأول أيام عيد الفطر المبارك، وهي مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين، اليمن، العراق، السودان، جيبوتى، الصومال، تركيا، المالديف، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، أوغندا، تشاد، جامبيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

