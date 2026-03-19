نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة في إيران.. ونعمل على إنهاء برنامجها النووي والصاروخي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تواصل عملياتها العسكرية في إطار ما وصفه بتحقيق أهداف المعركة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا تم إحرازه حتى الآن بالتعاون مع الولايات المتحدة.

تحديات صعبة على المواطنين

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال نتنياهو إن الوضع الحالي يفرض تحديات صعبة على المواطنين، معترفًا بصعوبة بقاء الإسرائيليين لفترات طويلة داخل الملاجئ، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

وأضاف أن إسرائيل تمكنت من تحقيق "إنجازات كبيرة" داخل إيران، مؤكدًا أن طهران لم تعد، وفق تقديراته، قادرة على إنتاج اليورانيوم أو تطوير الصواريخ الباليستية، وهو ما اعتبره تحولًا مهمًا في مسار المواجهة.

تعزيز القدرات العسكرية

وأشار إلى أن إيران حاولت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حرب العام الماضي، تعزيز قدراتها العسكرية، إلا أن الجهود الإسرائيلية ركزت على إضعاف هذه الإمكانيات.

وأوضح نتنياهو أن العمليات الحالية تستهدف بشكل أساسي تدمير البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، إلى جانب العمل على إتاحة الفرصة أمام الشعب الإيراني لإحداث التغيير.

