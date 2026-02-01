قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

ابراهيم النجار
ابراهيم النجار
إبراهيم النجار

ترامب، يتفاخر بحشد أسطول ضخم، قرابة إيران. ويقول إن الدبلوماسية مازالت خيارا مطروحا للتعامل مع طهران. هل تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي، تراجعا عن خيار الحرب، أم أنها مناورة خداع وإلهاء؟. 

يمارس ترامب، علي إيران، حربا نفسية، تقوم علي ثنائية التهويل بالحرب، والترغيب في تفاوض تفرض واشنطن، مخرجاته. ثنائية عبر عنها ترامب، بتغنيه من جهة بتحشيد عسكري ضخم قرب إيران. فاق حجمه ما حشدته إدارته تحضيرا للعدوان علي فنزويلا. 

من جهة ثانية، عبر تأكيده إن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا للتعامل مع الملف الإيراني. ويبقي الأهم، السؤال عما إذا كان فتح الرئيس الأمريكي، بابا مواربا للدبلوماسية مع طهران، ناجما عن إعادة حسابات لتكلفة الحرب عليها، ومآلاتها العصية علي التحكم والاحتواء. أم أنها ممارسة للعبته المفضلة، وعنوانها الخديعة بالإيهام والتضليل. لإنجاح المفاجأة التي تعد في العلوم العسكرية، أصلا من أصول الحرب؟. 

حرب وصفها المستوي العسكري الأمريكي، بأنها ستكون عملية نظيفة وسريعة. فما الذي يمكن أن تحققه عملية من هذا النوع، ما دامت التسريبات الأمريكية، بشأنها تؤكد أنها تستثني قواعد الصواريخ البالستية؟. فيما تغني ترامب، سابقا بتدمير المفاعلات النووية. 

وفي المقابل، تعاطت إيران، منذ لحظة وقف إطلاق النار العام الماضي، علي أن الحرب عليها مستمرة. فعملت علي استخلاص العبر والاعداد لمواجهة صنوف الحرب الأمركبة عليها. وانطلاقا من هذه الرؤية، نحجت في مواجهة العبث بأمنها الداخلي، عبر الشغب المسلح. وهذا ما أعاد خيار التدخل العسكري الأمريكي، إلي الواجهة.

في مواجهته تحذير جديد من قيادة القوة البحرية لـ "حرس الثورة"، من أن مضيق هرمز، وجميع التحركات البحرية في الجوار. تقع تحت السيطرة الذكية اللحظية، للقوات الإيرانية. 

سياسيا، تتحرك إيران، بدبلوماسية تنظر بعين الصداقة، إلي دول الجوار. وتتوقع منها أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها، لشن عدوان عليها. وفي هذا السياق جاء اتصال الرئيس مسعود بزشكيان، بـ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أكد إن الرياض، لا تقبل أي أعتداء أو تهديد أو إثارة توتر. تستهدف طهران. فهل ساهم التنسيق بين دول المنطقة، في سحب فتيل التصعيد والتهديد بالحرب؟. المواجهة بين واشنطن وطهران اليوم، لسيت حربا واحدة، بل مجموعة حروب متداخلة ومتشابكة. 

تل أبيب، تضغط لتسريع الحسم. دول الخليج، تسعي لتفادي إشعال النار. وأمريكا، تدير الصراع عبر أليات متعددة، بدل الانخراط في حرب مفتوحة. يبدو أن الحشد العسكري، حاملات الطائرات، وغيرها. أدوات ردع مرنة. غير أنها تعكس في الوقت نفسه، هشاشة التوازن. إذ يمكن لأي خطأ في الحسابات. أن يحول الصراع، من إدارة محسوبة، إلي مواجهة مفتوحة. 

ومن ثم وحسب مراقبين، فإن الوضع القائم الآن، حرب غير معلنة. مفتوحة علي كل الاحتمالات. في منطقة لا تحتمل أخطاء استراتيجية علي الاطلاق.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

النائب أحمد الحمامصي

نائب بالشيوخ يحذر من "الحصار الرقمي": نواجه كارثة تهدد 35 مليون طفل

رياضة الشيوخ

رياضة الشيوخ تفتح ملف تمكين الشباب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالأنشطة المجتمعية

النائبة شيرين صبري

برلمانية: تشغيل معبر رفح خطوة محورية تؤكد التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

