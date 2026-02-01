رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الكهرباء والطاقة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عصمت خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهود الوزارة للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، موضحًا انه تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 4,6 مليار كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى تركيب 2,5 مليون عداد كودي.

وفيما يتعلق بملف مشروع الضبعة النووي، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى تنفيذ المخطط وفقًا لبرنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مستعرضًا الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي، ضمن جدول زمني محدد يراعي تنفيذ المراحل المختلفة وفقًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية المشروع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.