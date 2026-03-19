هيمنة برتغالية وغياب صلاح.. يويفا يعلن التشكيلة المثالية لأسبوع الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للأسبوع في منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي حملت مفاجآت لافتة، أبرزها الحضور القوي للاعبي سبورتنج لشبونة، مقابل غياب عدد من النجوم الكبار.

وجاءت التشكيلة بطريقة (4-3-3)، حيث فرض نادي سبورتنج لشبونة نفسه بقوة من خلال تواجد 3 لاعبين دفعة واحدة، في مؤشر واضح على الأداء المميز للفريق خلال الجولة الأخيرة.

في حراسة المرمى، تواجد ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان، بينما ضم خط الدفاع كل من جوسيب ستانيسيتش لاعب بايرن ميونخ، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، إلى جانب جونسالو إيناسيو وماكس أراوخو ثنائي سبورتنج لشبونة.

وفي خط الوسط، ضمت التشكيلة كل من دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، وتشافي سيمونز لاعب توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى ديكلان رايس نجم آرسنال.

أما في الهجوم، فتواجد ترينكاو لاعب سبورتنج لشبونة، إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ورافينيا لاعب برشلونة.

وشهدت التشكيلة غياب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، رغم ترقب الجماهير لتواجده، في ظل مستواه المعتاد في البطولة.

وعلى صعيد المواجهات المقبلة، أسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهات نارية، حيث يلتقي بايرن ميونخ مع ريال مدريد، بينما يصطدم برشلونة بأتلتيكو مدريد، ويواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان، في حين يلتقي آرسنال مع سبورتنج لشبونة، في صراع مفتوح على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.