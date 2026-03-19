نهائيات مبكرة .. مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

أنتهت منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي شهدت مواجهات قوية حسمت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لتسفر عن نهائيات مبكره.

عكست المرحلة الماضية قوة المنافسة بين كبار القارة، حيث نجحت أندية الصف الأول في حجز مقاعدها بالدور المقبل، وسط خروج عدد من الفرق التي كانت مرشحة للمنافسة.

الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

تمكنت 8 أندية من بلوغ دور الـ8، وهي: سبورتينج لشبونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، ودعت البطولة عريقة، من بينها مانشستر سيتي، توتنهام، نيوكاسل، وباير ليفركوزن.

مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة ضد آرسنال

ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان ضد ليفربول

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات دور الـ8

وتُقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة عن المواعيد التفصيلية لكل مباراة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المرحلة الحاسمة من البطولة