كفر الشيخ.. توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل لسوء الأحوال الجوية
أسامة السعيد: اعتداءات إيران على دول الخليج لا يمكن تبريرها ولن تمر دون ثمن
استعدادا لكأس العالم ...موعد مباراة منتخب مصر والسعودية
تعرض سفينة تجارية لانفجار على بعد 40 ميلا من الميناء الحر في أبوظبي
صيغة تكبيرات عيد الفطر.. ردد الصيغة الصحيحة الآن
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة على الدولار
زكاة الفطر 2026..هل يجوز إخراجها لحمًا؟..الإفتاء تجيب
مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين..تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لعيد الفطر المبارك
أكلة آخر يوم رمضان.. طريقة عمل كشري أصفر بأسهل الخطوات
كم مباراة احتاجها ميسي ورونالدو لتسجيل 900 هدف؟ .. تقرير يكشف
الأرصاد تحذّر من طقس غير مستقر الخميس .. برق ورعد ورياح قوية وأمطار محتملة |فيديو
التفتيش على اللحوم ومصانع الأعلاف .. توجيهات عاجلة من وزير الزراعة خلال إجازة العيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائيات مبكرة .. مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
عبدالله هشام

أنتهت منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي شهدت مواجهات قوية حسمت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لتسفر عن نهائيات مبكره.

عكست المرحلة الماضية قوة المنافسة بين كبار القارة، حيث نجحت أندية الصف الأول في حجز مقاعدها بالدور المقبل، وسط خروج عدد من الفرق التي كانت مرشحة للمنافسة.

الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

تمكنت 8 أندية من بلوغ دور الـ8، وهي: سبورتينج لشبونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، ودعت البطولة عريقة، من بينها مانشستر سيتي، توتنهام، نيوكاسل، وباير ليفركوزن.

مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة ضد آرسنال

 ريال مدريد ضد بايرن ميونخ 

باريس سان جيرمان ضد ليفربول 

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات دور الـ8

وتُقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة عن المواعيد التفصيلية لكل مباراة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المرحلة الحاسمة من البطولة

دوري أبطال أوروبا ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

إزالة تعديات

الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

مجلس النواب

طلب إحاطة فى النواب حول تحويل العلاج إلى تجارة ببعض المستشفيات الخاصة

مجلس النواب

طلب إحاطة فى النواب بشأن أزمة العجز الحاد في أعداد الأطباء البيطريين

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد