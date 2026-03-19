موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره جالطة سراي من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الريدز الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أمس الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يضرب موعدا ناريا مع باريس

يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة فريق جالطة سراي، بهدف دون رد، ليتأهل الريدز محققا الفوز بنتيجة 4-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب بذلك موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس، لحساب منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يوجد بديل لليفربول سوى تحقيق الانتصار على برايتون، من أجل الحفاظ على حظوظ الريدز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة، حيث تعادل مؤخرا مع توتنهام 1-1 في الجولة الماضية من البريميرليج.