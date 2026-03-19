بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نظيره أتالانتا في إياب دور الـ16.

واستضاف بايرن ميونخ أتالانتا مساء الأربعاء، وتمكن من تحقيق فوز كبير برباعية مقابل هدف، ليكون مجموع المباراتين 10/2 لصالح الفريق الألماني.

أهداف المباراة

افتتح المهاجم هاري كين التسجيل لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 54. ثم سجل لينارت كارل الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يختتم لويس دياز رباعية الفريق في الدقيقة 75. وقلص لاعب أتالانتا ساماردزيتش النتيجة بهدف في الدقيقة 85.

بهذا الانتصار، يلتقي بايرن ميونخ في ربع النهائي مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في مواجهة ينتظرها عشاق البطولة بفارغ الصبر، لما تحمله من ندية وقوة هجومية كبيرة للفريقين.