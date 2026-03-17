بسبب حراس المرمى.. أزمة قانونية تربك بايرن ميونخ قبل مواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

يواجه بايرن ميونخ موقفًا معقدًا قبل استضافة أتالانتا، مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بسبب أزمة حادة في مركز حراسة المرمى.

ويعاني الفريق البافاري من غياب حراسه الأساسيين، بعد إصابة الثلاثي مانويل نوير ويوناس أوربيج وسفين أولرايش، ما يضع الجهاز الفني أمام خيار الاعتماد على الحارس الشاب ليونارد بريسكوت، البالغ من العمر 16 عامًا.

غير أن مشاركة الحارس الصاعد قد تصطدم بعقبة قانونية، إذ تنص اللوائح الألمانية على قيود تتعلق بعمل القُصّر في ساعات متأخرة، وهو ما يتعارض مع توقيت المباراة.

وتسعى إدارة بايرن للحصول على استثناء رسمي من الجهات المختصة للسماح بمشاركة اللاعب، في ظل ضيق الخيارات المتاحة قبل المواجهة المرتقبة.

يُذكر أن بايرن ميونخ كان قد وضع قدمًا في الدور ربع النهائي، بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب بنتيجة 6-1 خارج أرضه.