بايرن ميونخ يسعى لتأكيد تفوقه أمام أتالانتا رغم أزمة حراسة المرمى

يستضيف بايرن ميونخ نظيره أتالانتا، مساء اليوم على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهة تبدو محسومة نسبيًا بعد التفوق الكبير للفريق البافاري ذهابًا بنتيجة 6-1.

ويسعى بايرن لتأكيد تفوقه ومواصلة نتائجه القوية أوروبيًا، مع توجيه رسالة واضحة لمنافسيه حول جاهزيته للمنافسة على اللقب، مستفيدًا من الحالة الفنية المميزة لخطه الهجومي.

في المقابل، يدخل أتالانتا اللقاء بهدف استعادة توازنه وتقديم أداء مشرف، بعد الخسارة الثقيلة في الذهاب، مع محاولة تقليص الفارق والخروج بصورة إيجابية من البطولة.

ورغم أفضلية النتيجة، يواجه بايرن أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس الأساسي مانويل نوير، إلى جانب غياب يوناس أوربيج وسفين أولريتش، فضلاً عن إصابة حارس الفريق الرديف، ما يضع الجهاز الفني أمام خيار الاعتماد على أحد الحارسين الشابين، يانيس بارتل أو ليونارد بريسكوت، لتعويض هذا النقص قبل مواجهة الليلة.