قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز وانبي في نصف نهائي كأس مصر
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالبساتين
بعد منح اللقب للمغرب.. 9 أشهر تنتظر السنغال لحسم مصير «كأس أفريقيا»
تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي
الأزهر يحذر: صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد باطلة عند الأحناف ومكروهة عند جمهور الفقهاء
صواريخ ليلة العيد.. صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
مسلسل فن الحرب.. مقتـ.ـل ريم مصطفى بعد انكشاف مخططاتها السرية
دولة الاحتلال محاصرة.. أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ
مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة.. موت مي كساب ومحمود الليثي وحبس محمد يوسف
جحيم يهبط من السماء.. إسرائيل تزعم قصف إيران بـ12 ألف قنبلة خلال 18 يوما
إعلامية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
أول استدعاء دولي.. منتخب كاب فيردي يستدعي كامويش لمواجهات ودية تحضيرية لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رد فعل مفاجئ من السنغال بعد تجريده من لقب أمم أفريقيا.. ماذا حدث؟

المغرب والسنغال
المغرب والسنغال
أحمد أيمن

أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 موجة واسعة من الجدل، بعدما تم تجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب بقرار رسمي من لجنة الاستئناف، وهو ما قوبل برفض حاد من الجانب السنغالي.

وكانت المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط قد انتهت بفوز السنغال بهدف دون رد بعد التمديد، إلا أن أحداثها شهدت توتراً كبيراً في الدقائق الأخيرة، حين غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو. 

ورغم عودة اللاعبين لاحقاً واستكمال اللقاء، اعتبرت لجنة الاستئناف أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً للوائح، ما يستوجب اعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0. 

قرار الكاف بشأن أمم أفريقيا 2025

أعلن الكاف عن سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال التي فازت بالنهائي على أرض الملعب 1-0 على المغرب بعد أوقات إضافية في 18 يناير الماضي، ومنحه لأسود الأطلسي.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من المغرب للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: "إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف".

بينما تنص المادة 84 من لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه: "يُستبعد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من المنافسة. ويخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُحتسب النتيجة. ويجوز للجنة المنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات.".

رد فعل مفاجئ من السنغال

وبناءً على هذا القرار، تم تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري، في خطوة وصفها الاتحاد السنغالي بأنها “ظالمة وغير مسبوقة”، مؤكداً أن ما حدث يسيء إلى سمعة الكرة الإفريقية ويطرح تساؤلات حول عدالة الإجراءات المتبعة. 

ولم يكتفِ الاتحاد السنغالي بالرفض، بل أعلن عزمه التصعيد قانونياً من خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، سعياً لإلغاء القرار واستعادة اللقب. 

كما شدد مسؤولوه على أنهم لن يعيدوا الكأس أو الميداليات قبل صدور حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة، في مؤشر واضح على تمسكهم بموقفهم. 

وفي تصعيد إضافي، تدرس السنغال اتخاذ خطوات أكثر حدة، من بينها إمكانية الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو تجميد عضويتها، احتجاجاً على ما وصفته بانعدام العدالة داخل المنظومة الكروية القارية. 

كما دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة، معلنة دعمها للتحركات القانونية ضد «كاف». 

من جانب آخر، فتح القرار الباب أمام تداعيات أخرى محتملة، إذ تشير تقارير إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية على الكرة السنغالية، قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

اختيار اثنتين من ميناء دمياط ضمن الأمهات المثاليات بوزارة النقل

ميناء دمياط

انتظام العمل بميناء دمياط.. تشغيل بكامل طاقته خلال عيد الفطر

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بالصور

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد