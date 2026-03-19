بعد قرار “كاف”… مدرب السنغال يُسلم كأس أمم أفريقيا للقوات المسلحة لتأمينها في داكار

في تطور جديد للأحداث عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسحب كأس أمم إفريقيا 2023 من منتخب السنغال، قام أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، بتسليم الكأس إلى القوات المسلحة السنغالية في العاصمة داكار، تمهيدًا لوضعها تحت الحراسة الرسمية.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب القرار الذي أعاد تتويج منتخب المغرب بلقب البطولة، بعد أن كان منتخب السنغال قد توّج في الأصل عقب الفوز بنتيجة 1-0 في اللقاء النهائي على حساب المغرب قبل أن يُجرد من اللقب بسبب مخالفات تنظيمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على المستوى الرياضي والشعبي.

وسلّم سيسيه الكأس إلى ممثل عسكري رفيع المستوى، في مراسم رسمية نظمت في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وعدد من رموز الرياضة في البلاد.

وأكد الجهاز الفني والإداري للمنتخب السنغالي أن القرار يأتي احترامًا لقرارات الاتحاد الأفريقي، معبرين عن تقديرهم للإنجاز الذي حققه اللاعبون قبل سحب اللقب، ومعربين عن التفاؤل باستمرار تطور الكرة السنغالية في المستقبل.