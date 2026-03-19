برشلونة يسعي لتجديد التعاقد مع ليفاندوفسكي

يستعد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لوضع خطة لمستقبل خط هجومه هذا الصيف، تتضمن النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وكان من المتوقع رحيل ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 38 عامًا في أغسطس المقبل، في فترة الانتقالات الصيف القادمة، مع انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، لكن يبدو أنه قد يتم عرض عقد جديد عليه.

ويقدم ليفاندوفسكي حاليا أسوأ مواسمه مع برشلونة، فقبل ثنائيته في مرمى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فإنه لم يحرز سوى هدفين فقط في 10 مباريات.

وبعد تلقيه عروضا من شيكاغو فاير، الناشط بالدوري الأمريكي، وكذلك من أندية سعودية والدوري الإيطالي، لم يتلق ليفاندوفسكي عرضا رسميا من برشلونة حتى الآن، لكنه صرح بأنه سوف يتخ قراره في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي.

