خسارة مفيدة للفراعنة أمام ألمانيا.. أداء قوي ومكاسب فنية رغم الصيام

خسر المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، بطل أفريقيا، أمام نظيره الألماني، وصيف بطل أوروبا، بنتيجة ٣٨/٤١ في مباراة ودية قوية ضمن معسكر “الفراعنة” بألمانيا، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم التي تستضيفها ألمانيا.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا على مدار المباراة، ونجح في مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم، ليخرج بفارق أهداف مقبول، في لقاء شهد العديد من المكاسب الفنية، رغم أن الفريق كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل في بعض الفترات.

وتأثر أداء لاعبي المنتخب بشكل ملحوظ نتيجة خوض أكثر من نصف المباراة وهم صائمون، وهو ما انعكس على الجوانب البدنية في المراحل الحاسمة من اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، وسط طموحات بتقديم أداء أقوى، خاصة مع انتهاء شهر رمضان، بما يتيح للاعبين الظهور بكامل طاقتهم.

وتأتي هذه المواجهة ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة اليد للاحتكاك بأقوى المدارس العالمية ومواجهة نجوم الصف الأول في اللعبة، في إطار الاستعداد الأمثل لبطولة العالم.

ويُحسب لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي جهوده الكبيرة في توفير برنامج إعداد قوي لكافة المنتخبات، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحقيق إنجاز كبير و”صيد ثمين” خلال منافسات بطولة العالم المقبلة.