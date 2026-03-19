بصورة بابي ثياو مع الكأس.. السنغال تعلن قائمة مباراتي بيرو وجامبيا

أعلن باب ثياو، مدرب المنتخب السنغالي، عن قائمة منتخب اسود التيرانجا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة المدير الفني حاملًا لقب كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب قرار كاف الأخير بسحب اللقب من السنغال وإهداءه للمغرب على خلفية أحداث المباراة النهائية.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - موري دياو - يوفان ديوف.

الدفاع: خاليدو كوليبالي - موسى نيخاتي - الحاج ماليك ديوف - كيبين دياتا - مامادو سار- إسماعيل جاكوبس - أنطوان ميندي - عبد الله سيك - نوبيل ميندي.

الوسط: إدريسا جانا جاي - لامين كامارا - حبيب ديارا - بابي جاي - بابي ماتار سار - باثي سيس.

الهجوم: نيكولاس جاكسون - إسماعيلا سار - بولاي ديا - شريف إنداي - بامبا ديانج - إليمين نداي - حبيب ديالو - إبراهيم مباي - مامادو دياخون - أسانو دياو.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة كل من: بيرو، وجامبيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بتطبيق هذه المواد.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل والاعتراضات، خاصة من الجانب السنغالي، الذي تمسك بأحقيته في اللقب، مؤكدًا اتجاهه للتصعيد القانوني خلال الفترة المقبلة.