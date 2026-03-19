قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

لتجنب الغرامة.. مواعيد غلق المحال فى عيد الفطر المبارك

نواعيد اغلاق المحلات في العيد
خالد يوسف

ازداد بحث عدد كبير من المواطنين، عن مواعيد تشغيل المحال التجارية خلال أيام العيد، بداية من غد الجمعة، في ظل الاستعدادات التي تنفذها الجهات التنفيذية في مختلف المحافظات، لضمان استمرار الخدمات وانتظام العمل في القطاعات الحيوية طوال فترة الإجازة.


مواعيد غلق المحلات في عيد الفطر 2026

كثرت الاستفسارات حول ساعات عمل المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي خلال عطلة العيد، خاصة مع زيادة الإقبال على الأسواق والتنزه في تلك الفترة.

وبحسب الضوابط المعلنة لتنظيم العمل خلال أيام العيد، تقرر أن تستمر المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات في استقبال الزبائن حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوميًا طوال عطلة العيد لعام 1447 هجريًا، وفي الوقت نفسه، يُسمح للمطاعم والمقاهي بمواصلة تقديم خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل على مدار اليوم دون توقف.

أما الورش الواقعة داخل المناطق السكنية، فتلتزم بإنهاء نشاطها يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءًا، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة أو تلك التي تعمل داخل محطات الوقود، نظرًا لطبيعة عملها المرتبط بالخدمات العاجلة.

أنشطة لا تخضع لمواعيد الإغلاق

أهابت وزارة التنمية المحلية، بكافة أصحاب المحال والمولات والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد "الاستثنائية" المقررة لفترة عيد الفطر المبارك لعام 2026.
وشددت الوزارة، على المحلات المستثناه من المواعيد الرسمية،  والتي جاءت كالتالي لضمان انضباط الشارع وتيسير نزهة المواطنين:

- على مدار 24 ساعة: استمرار عمل خدمات التوصيل (الديليفري) و"التيك أواي" للمطاعم والكافيهات.

- "دون توقف": استثناء الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحال البقالة والخضروات من مواعيد الغلق لخدمة الجمهور.

تحذير قانونى ونصيحة للمواطنين

حذرت وزارة التنمية المحلية، من وجود لجان المتابعة الميدانية بالأحياء والمراكز بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من الالتزام بالمواعيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وفقاً للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، والتي تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل إلى غلق المنشأة إدارياً في حالة التكرار. 


ونصحت الوزارة المواطنين، بالتنزه والتسوق وفقاً للمواعيد المقررة لضمان قضاء وقت ممتع دون عوائق.

وتأتي هذه التنظيمات في إطار سعي الجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد والحفاظ على انضباط الحركة داخل المدن والأسواق، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وآمنة خلال فترة الاحتفالات.

لتجنب الغرامة مواعيد غلق المحال فى عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك وزارة التنمية المحلية حملات تفتيشية مكثفة ساعات عمل المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد