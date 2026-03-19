وكيل تشريعية النواب يحذّر من قرار غلق المحال مبكراً: يهدد الاقتصاد

حذّر المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أن قرار تقديم مواعيد غلق المحال والمطاعم إلى التاسعة مساءً يمثل خطوة غير محسوبة اقتصاديًا، قد تترك آثارًا سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، مؤكّدًا في الوقت نفسه تفهمه التام لحساسية المرحلة وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات استثنائية فرضت واقعًا ضاغطًا على الجميع، إلا أنه شدّد على أن القرار يحتاج إلى إعادة النظر لضمان حماية الحركة التجارية والسياحة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار النائب طاهر الخولي إلى أن هذا القرار سيقلص الحركة التجارية ويخفض المبيعات اليومية، ويضر بقطاع السياحة عبر تقييد الحياة الليلية التي تمثل عنصر جذب رئيسيًا للمقصد السياحي المصري، ما سيؤثر على الإنفاق وتدفقات العملة الصعبة.

وأكد " وكيل تشريعية النواب " أن النشاط التجاري في مصر يرتكز على الفترات المسائية، وأن الإغلاق المبكر سيكبّد أصحاب الأعمال خسائر جسيمة ويزيد الضغوط على العمالة المسائية، مضيفًا أن المدن السياحية مثل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، المعروفة عالميًا بأنها “مدن لا تنام”، ستفقد جزءًا من جاذبيتها للسائحين.

وطالب المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب بدعوة الحكومة لإعادة النظر في القرار، والبحث عن بدائل أكثر توازنًا مثل تشديد الرقابة على استهلاك الطاقة في المنشآت غير المستغلة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من قرارات انكماشية تعطل عجلة الإنتاج وتحدّ من نمو القطاع الخاص.