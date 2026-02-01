يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم

واصل سعر الذهب محليا هبوطه، عقب تراجعات كبيرة شهدها المعدن الأصفر نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك خسر الذهب عالميا نحو 500 دولار وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وتراجع سعر عيار الذهب 21 اليوم لنحو 6770 جنيه للبيع مقارنة 6820 جنيه للبيع، مستهل التعاملات بانخفاض 50 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7735 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7090 جنيهات.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7040 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6770 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6720 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4480 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3870 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3840 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54160 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53760 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 238875 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4865.47 دولارا.