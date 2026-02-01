قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026، بالتزامن مع إجازة الصاغة.

 وقد شهدت أسعار الذهب حالة من الهدوء بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها الأعيرة الذهبية في الأيام الماضية، مما جعلها تسجل زيادة ملحوظة وفقًا لآخر التحديثات من شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6770 جنيهًا، بينما بلغ السعر مع المصنعية نحو 6870 جنيهًا، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار رغم التذبذبات السابقة.

سعر الذهب اليوم لأعيرة أخرى

عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5802 جنيهًا.

عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7737 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 54160 جنيهًا.

توقعات بتراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب


وفي حديثه عن توقعات السوق، كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن توقعات متفائلة بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار في 2026.

 وأوضح خلال برنامج اليوم على قناة دي ام سي، أن العملة الأمريكية ستواصل تراجعها ليصل سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 43 و45 جنيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار الذهب.

أسباب تراجع الدولار عالميًا

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن تراجع الدولار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاضه أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، نتيجة لسياسات الفيدرالي الأمريكي التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة، وكذلك التوترات الاقتصادية والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

عوامل محلية تدعم قوة الجنيه المصري

وأشار السيد إلى أن تراجع الدولار محليًا يعزز من قوة الجنيه، وذلك بسبب زيادة الحصيلة الدولارية لمصر، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 39.8 مليار دولار بنهاية 2025، إضافة إلى عائدات السياحة التي تجاوزت 19.2 مليار دولار بعد استقبال أكثر من 18 مليون سائح.

توقعات قياسية لأسعار الذهب في 2026

فيما يخص الذهب، توقع الدكتور عبد المنعم السيد أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال عام 2026. حيث من المتوقع أن يصل سعر الأوقية عالميًا إلى 6000 دولار، في حين قد يصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي إلى 9500 جنيه، مع احتمالية تجاوزه لحاجز 10 آلاف جنيه بنهاية العام.

الذهب.. الملاذ الآمن في ظل تراجع الدولار

أوضح السيد أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تعني أن تراجع العملة الأمريكية سيدفع المزيد من المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، ما سيزيد من الطلب على الذهب وبالتالي رفع أسعاره في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر

