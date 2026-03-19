وزير الدفاع الأمريكي: المناصب القيادية في الجيش الإيراني أصبحت مؤقتة

أكد وزير الدفاع الأمريكي تصريحاته أن آخر وظيفة يرغب بها أي شخص في العالم حالياً هي تولي منصب قيادي رفيع المستوى داخل الجيش الإيراني، مشيراً إلى أن هذه المناصب أصبحت مؤقتة نتيجة الاستهداف المستمر للجنرالات الإيرانيين.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن العمليات العسكرية اليوم شهدت أكثر الضربات على إيران حتى الآن، وأن القوات الأمريكية لا تواجه أي ارتباك، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.