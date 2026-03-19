وزير ثقافة لبنان يشارك فى اجتماع لجنة التراث الخاص بحماية المواقع الأثرية التى تهددها الحرب

أعلن وزير الثقافة اللبنانى غسان سلامة عزمه على التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث والخاص بحماية المواقع الأثرية في لبنان التى تهددها الحرب.

وقال سلامة عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا اليوم/الخميس/، أنه أبلغ الرئيس عون مشاركته أيضاً في افتتاح معرض جبيل في معهد /العالم العربي/ وهي مناسبة لعرض موقف لبنان والتعبير عن حاجاته سواء على مستوى الدعم الدبلوماسي أو المساعدات لمواجهة تداعيات التهجير الواسع من جنوب لبنان ومناطق أخرى.

وأشار سلامة إلى أن الظروف الراهنة تتطلب من الجميع التراجع عن المواقف المسبقة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والذي قد يتزامن مع شروط متبادلة بين الأطراف.

ولفت سلامة إلى أن المبادرة الرئاسية مرنة وقابلة للتطوير بما يسمح بتنفيذها، مع الأمل بعدم وجود عقبات داخلية رغم أن الطرف الإسرائيلي لم يقبل بها حتى الآن.