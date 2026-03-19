مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد تسعى لمنع اتساع نطاق الحرب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية لن تدخر جهداً للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي"، السفير الفرنسي لدى بغداد، باتريك دوريل، حيث بحثا في اجتماع استثنائي آخر مستجدات الأوضاع والحرب الدائرة في المنطقة، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وجدد "الأعرجي" تأكيد الحكومة العراقية على الالتزام بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، أن بلاده ليست جزءاً من الحرب الدائرة في المنطقة، مبيناً أن فرنسا تعمل مع الشركاء الدوليين ضمن جهود تفادي اتساع رقعة الحرب.

وأضاف أن فرنسا مستمرة بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية، للدفع باتجاه إيقاف الحرب في المنطقة.