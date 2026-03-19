اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدوحة: القصف الإيراني انتهاك صارخ لسيادتنا وتصعيد غير مقبول يهدد استقرار المنطقة

أ ش أ

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة لاستهداف إيران لأراضيها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

جاء هذا في كلمة دولة قطر أمام اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول مبادرة إسطنبول للتعاون، الذي عقد بمقر الحلف في بروكسل، برئاسة نائب الأمين العام لحلف (الناتو) رادميلا شيكرنسكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس.

وثمنت القائم بالأعمال في بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، سارة بنت أحمد المهندي، في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، موقف حلف شمال الأطلسي الذي يدين الهجمات الإيرانية ويبدي تضامنا كاملا مع دولة قطر، موضحة أن دولة قطر حذرت منذ بدء الحرب في غزة من تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.

وذكرت أن قطر تعرضت منذ 28 فبراير الماضي لهجمات إيرانية صادمة وغير متوقعة، ما قوض الثقة، لا سيما وأنها انطلقت من دولة مجاورة، مؤكدة أن هذه الهجمات لم تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل استهدفت أيضا البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق ومنشآت الطاقة.

وأضافت أن هذه الهجمات تهدد تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز وتعطل سلاسل إمداد الطيران الدولية، لافتة إلى التداعيات الاقتصادية العالمية جراء هذه الهجمات.

وشددت على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكما ورد في رسائلها المتطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما أشارت إلى إدانة دولة قطر بأشد العبارات للهجمات على كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية قبرص، والتأكيد على تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع التدابير التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكدت أن هذه الهجمات تقوض مبادئ الوساطة والحوار الذي لطالما دافعت عنها دولة قطر وسلطنه عمان في المنطقة، مجددة ترحيب دولة قطر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي يدين الهجمات ويؤكد احترام السيادة والسلامة الإقليمية ويرفض استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ورحبت أيضا ببيان قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيين الذي يؤكد مجددا على علاقات مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وضرورة خفض التصعيد والأمن الإقليمي وحرية الملاحة وأمن الطاقة، مشددة على أن شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في مجالي الأمن والدفاع راسخة ولا جدال فيها، وأن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي وردع التهديدات المحتملة.

وأعربت المهندي، في ختام الكلمة، التزام دولة قطر مجددا بالعمل مع شركائها لخفض حدة التوترات، وإنهاء الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات والسبل الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضي ناتج عن كسر بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة كوبري الصفيرة بأوسيم

تجهيز 671 ساحة لصلاة عيد الفطر بالجيزة.. والمحافظ يتفقد مسجد مصطفى محمود

محافظ أسيوط يزور مستشفى الإيمان العام والشاملة ويوزع الهدايا على المرضى احتفالًا بالعيد

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

