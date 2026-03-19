الدوحة: القصف الإيراني انتهاك صارخ لسيادتنا وتصعيد غير مقبول يهدد استقرار المنطقة

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة لاستهداف إيران لأراضيها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

جاء هذا في كلمة دولة قطر أمام اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول مبادرة إسطنبول للتعاون، الذي عقد بمقر الحلف في بروكسل، برئاسة نائب الأمين العام لحلف (الناتو) رادميلا شيكرنسكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس.

وثمنت القائم بالأعمال في بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، سارة بنت أحمد المهندي، في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، موقف حلف شمال الأطلسي الذي يدين الهجمات الإيرانية ويبدي تضامنا كاملا مع دولة قطر، موضحة أن دولة قطر حذرت منذ بدء الحرب في غزة من تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.

وذكرت أن قطر تعرضت منذ 28 فبراير الماضي لهجمات إيرانية صادمة وغير متوقعة، ما قوض الثقة، لا سيما وأنها انطلقت من دولة مجاورة، مؤكدة أن هذه الهجمات لم تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل استهدفت أيضا البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق ومنشآت الطاقة.

وأضافت أن هذه الهجمات تهدد تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز وتعطل سلاسل إمداد الطيران الدولية، لافتة إلى التداعيات الاقتصادية العالمية جراء هذه الهجمات.

وشددت على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكما ورد في رسائلها المتطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما أشارت إلى إدانة دولة قطر بأشد العبارات للهجمات على كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية قبرص، والتأكيد على تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع التدابير التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكدت أن هذه الهجمات تقوض مبادئ الوساطة والحوار الذي لطالما دافعت عنها دولة قطر وسلطنه عمان في المنطقة، مجددة ترحيب دولة قطر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي يدين الهجمات ويؤكد احترام السيادة والسلامة الإقليمية ويرفض استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ورحبت أيضا ببيان قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيين الذي يؤكد مجددا على علاقات مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وضرورة خفض التصعيد والأمن الإقليمي وحرية الملاحة وأمن الطاقة، مشددة على أن شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في مجالي الأمن والدفاع راسخة ولا جدال فيها، وأن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي وردع التهديدات المحتملة.

وأعربت المهندي، في ختام الكلمة، التزام دولة قطر مجددا بالعمل مع شركائها لخفض حدة التوترات، وإنهاء الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات والسبل الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.