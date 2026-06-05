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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفضت خطبته فأنهى حياة والدها .. النيابة تحيل قضية نجار حلوان للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

 أحال  المحامي العام لنيابة حلوان الكلية  النجار المتهم بقتل والد فتاة حلوان بعد رفض والدها خطبته لها إلي محكمة الجنايات 

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهم  استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه  وذويه بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم وذلك بأن قام بقذف الحجارة نحوهم مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسلامتهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناء على هذه الجنحة الجناية الأتية وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليه  عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بتتابع قذف الحجارة نحوه فارتطمت أحدهم برأسه فأحدث به الإصابات التي أبائها تقرير مصلحة الطب الشرعي حتى لفظ أنفاسه وسقط جثة هامدة وفارق الحياة بالغاً . ذلك مقصده وهو إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات كما  أحرز أداة (حجارة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية 

شرف حلوان نجار زواج

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