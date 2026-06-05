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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرصنة في المنتزه.. حبس أجنبي أدار شبكة بث لاسلكية لسرقة القنوات المشفرة

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخص يحمل جنسية إحدي الدول الافريقية لإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة

و أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به لاسلكياً بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة القسم وبحوزته (عدد من الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – عدد من أجهزة الريسيفر – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس أجنبي شفرة قنوات لاسلكية

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