الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة من السبت للأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من يوم غدٍ السبت 6 يونيو 2026 وحتى الأربعاء 10 يونيو 2026، حيث تشهد البلاد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ليلًا.

وأضافت: كما تتكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من السبت 6 يونيو حتى الأربعاء 10 يونيو، على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين أعلى من المسجل في الظل.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 36 إلى 37 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى من 28 إلى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى من 37 إلى 40 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى من 42 إلى 44 درجة.