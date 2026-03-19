محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة شملت مراكز ومدن الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس إلى جانب حي الوراق للوقوف على مستوى النظافة العامة وحالة الطرق والإشغالات ومدى انتشار فرق العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته استدعى محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس معربًا عن عدم رضاه عن مستوى النظافة التي تم رصدها بعدد من الشوارع ومشددًا على ضرورة رفع جميع تجمعات المخلفات بشكل فوري مع تكثيف المرور الميداني الدوري لمنع تجددها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما شدّد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد موجّهًا بالإزالة الفورية لتلك المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.



وفي مدينة الحوامدية وجّه المحافظ بالاستمرار في جهود رفع كفاءة النظافة وتجريد الطرق والمحاور الرئيسية بما يحقق السيولة المرورية ويحسن من المظهر الحضاري.



وحرص المحافظ، خلال جولته على استيقاف عدد من سيارات السرفيس بطريق مصر أسيوط الزراعي للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة دون مغالاة، حيث استمع إلى آراء المواطنين للتأكد من عدم وجود شكاوى مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كما كلّف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الأعمال ورفع كفاءة النظافة بمحيط مستشفى الوراق وشارع السنترال لضمان تقديم بيئة نظيفة للمواطنين .

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انتظام الخدمات وتحقيق الانضباط في الشارع والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بما يلبي احتياجات المواطنين.