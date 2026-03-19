محافظات

محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة

أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة شملت مراكز ومدن الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس إلى جانب حي الوراق للوقوف على مستوى النظافة العامة وحالة الطرق والإشغالات ومدى انتشار فرق العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته استدعى محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس معربًا عن عدم رضاه عن مستوى النظافة التي تم رصدها بعدد من الشوارع ومشددًا على ضرورة رفع جميع تجمعات المخلفات بشكل فوري مع تكثيف المرور الميداني الدوري لمنع تجددها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما شدّد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد موجّهًا بالإزالة الفورية لتلك المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.


وفي مدينة الحوامدية وجّه المحافظ بالاستمرار في جهود رفع كفاءة النظافة وتجريد الطرق والمحاور الرئيسية بما يحقق السيولة المرورية ويحسن من المظهر الحضاري.


وحرص المحافظ، خلال جولته على استيقاف عدد من سيارات السرفيس بطريق مصر أسيوط الزراعي للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة دون مغالاة، حيث استمع إلى آراء المواطنين للتأكد من عدم وجود شكاوى مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 


كما كلّف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الأعمال ورفع كفاءة النظافة بمحيط مستشفى الوراق وشارع السنترال لضمان تقديم بيئة نظيفة للمواطنين .

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انتظام الخدمات وتحقيق الانضباط في الشارع والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بما يلبي احتياجات المواطنين.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بسكويت البرتقال

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد